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2019-06-25 شاهد.. لحظة إطاحة القوات الخاصة السعودية بـ أبو أسامة المهاجر زعيم داعش باليمن متابعات الخليج 365 - الرياض ألقت القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ أبو أسامة المهاجر والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له. Advertisements وقال التحالف العربي في بيان له إن القبض على زعيم داعش في اليمن حدث في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً (9:20) من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال.









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