شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية والقروية»: تحديث لوائح عمل المنشآت الغذائية والصحة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الانتهاء من مراجعة وتحديث لوائح الاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة، والتي شملت 22 لائحة و8 أدلة، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين والمستثمرين لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، بما يعود بالفائدة على هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم دمج لوائح الأنشطة المتماثلة في لائحة واحدة، وإضافة اشتراطات وضوابط أنشطة جديدة لهذه اللوائح لم تكن موجودة ضمن اللوائح المعمول بها حالياً، كما تم استبعاد اللوائح التي تم نقل مهامها إلى جهات أخرى، لافتة إلى تغيير مسمى نشاط «معامل الأغذية» إلى «محلات إعداد وتجهيز»، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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وأكدت أنه تم خلال عمليات المراجعة والحديث مراعاة مواصفات وتوصيات المنظمات والهيئات الدولية في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة، منوهة بجهود ومساهمات لجنة المطاعم والمقاهي والمطاعم بـ«غرفة الرياض» في المراجعة وإبداء الملاحظات التي تبلورت في المخرج النهائي بما لا يتعارض مع المواصفات والتشريعات الدولية.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إصدار عدد من الأدلة مثل دليل المستهلك في التعامل مع الأسواق المركزية والمطاعم وما في حكمها (الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية)، ودليل الاشتراطات الصحية لدهون وزيت القلي، ودليل سجل الرقابة الصحية، ودليل مؤشر قياس أداء أعمال الرقابة الصحية، ودليل خطة عمل الرقابة الصحية، إضافة إلى دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي.

وقد صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بإلغاء جميع القرارات الوزارية السابقة، وإعطاء مهملة سنتان للمنشآت القائمة لتسوية أوضاعها بما يضمن سلامة ما تُقدِّمه هذه المنشآت للمستفيدين.