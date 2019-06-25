الان تتابع التقاعد: معاشات شهر يونيو وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعانت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم، أنه تم إيداع معاشات شهر يونيو وبدل الغلاء في إيداع بنكي واحد.
وأوضحت المؤسسة أنه على المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء اتباع الخطوات التالية للتأكد من إيداع المعاش وهي كالأتي:
– التأكد من حسابك لدى البنك
– الاتصال على الرقم المجاني 8001248889
– الاستفسار على الريد الإلكتروني [email protected]
– خدمة العناية بالعملاء www.pension.gov.sa
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