بولتون: صواريخ إيران تهدد المنطقة وكل الخيارات ما زالت مطروحة

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، أن إيران تشكل تهديدًا لكل المنطقة جرّاء سلوكها وصواريخها الباليستية، مشيرًا إلى أن كل الخيارات لا تزال مطروحةً على الطاولة بخصوص إيران.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي : يجب أن يكون لدينا استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سوريا وتابع : لو كانت إيران جادّة بالحل لما انتهكت الاتفاق النووي.

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من جهة أخرى شدّد بولتون على أن الحل السياسي للأزمة في سوريا هو الأمثل لافتًا إلى أن روسيا عبّرت مرارًا عن رغبتها بمغادرة الإيرانيين سوريا لكنه استدرك بالقول : يجب على روسيا التعامل بجدية مع التهديد الإيراني في المنطقة.

وعن عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة المنامة التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة البحرين أمر خاطئ.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكّد مستشار الأمن القومي أن الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في مفاوضات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي حتى بعدما شدّدت الولايات المتحدة العقوبات عليها.

وقال بولتون “ترك الرئيس دونالد ترامب الباب مفتوحًا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية، وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها الخبيثة الأخرى في أنحاء العالم”.