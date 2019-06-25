شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يكرم عبدالله الحربي.. تطوّع مع الدفاع المدني أثناء جريان وادي الداث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، المواطن عبدالله الحربي من أهالي محافظة النبهانية، نظير عمله الإنساني التطوعي أثناء جريان وادي الداث وتعاونه مع رجال الدفاع المدني.

وأشاد أمير منطقة القصيم بما قام به من عمل ينم عن الحس الإنساني لديه، مؤكداً أن الجهود الموفقة التي يبذلها أهالي ورجال المنطقة في مساعدة القطاعات الأمنية كافة هي جهود مقدرة ومثمنة، لافتاً الانتباه إلى أن العاملين في خدمة الوطن أياً كانت مناصبهم ومواقعهم هم محل تقدير القيادة الرشيدة، وأن النجاحات التي حققها رجال الأمن بتوفيق الله تعالى وفضله تمت بمساعدة المواطنين والمقيمين.

وعبر المواطن عبدالله الحربي عن شكره لأمير المنطقة على التكريم، وعده حافزا لتقديم مزيد من العمل الإنساني والتطوعي، مؤكداً أن ما قام به هو عمل إنساني وخيري يمليه الدين الحنيف.

حضر التكريم محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحيا، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، ورئيس مركز الهمجة صنيتان بن عقاب بن تنباك.