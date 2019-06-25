لقي المقيم السوري هشام يوسف، حتفه أثناء تواجده بمطار أبها الدولي حيث كان ذاهبًا لاستقبال عميل بالشركة التي يعمل مديرًا لفرعها بأبها، لكن القدر كان أسرع ليُسجل اسمه في عداد ضحايا إرهاب الحوثي، بعد أن سقط شهيدًا مغدورًا بالهجوم على المطار بين عشرات الجرحى من عدة جنسيات، بعضهم تماثل للشفاء وغادر المستشفى.
ورحل يوسف إلى ربه ليكون شاهدًا على جرائم ميليشيا إيران، التي لم يسلم منها المدنيون العُزل، فقصفت المطارات واستهدفت الآمنين واستباحت الدماء، امتدادًا لعمليات القتل التي ترتكبها في اليمن.
وقال أحد زملاء هشام، إن الفقيد كان ذاهبا لاستقبال عميل بالشركة من الجنسية اللبنانية، فعندما علم بموعد رحلته فضّل الذهاب لاستقباله بنفسه دون أن يُرسل أية موظف عنده، بحسب “سبق”.
وأضاف: “كان هشام الذي يعمل منذ سنوات في الشركة ذا خلق كبير، وقد جمعتني به مكالمة قبل أيام لإنهاء أمر يخص عميلًا لدينا، وكان حريصًا على إنهاء موضوعه”.
واختتم: “يوم أمس قرأت وفاة مقيم سوري لم يأت في بالي لو للحظة أنه زميلنا الخلوق حتى تأكدت الأنباء فصدمنا حقيقة، فرحم الله الزميل فقد كان نعم الصديق والأخ بين زملائه”.
كانت هذه تفاصيل خبر زميل المقيم السوري المتوفي في حادث أبها يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة.. ويكشف سبب إصرار الشهيد على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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