فيديو يوثق لحظات «بطولية» لشاب وشقيقته ينقذان طفلًا ووالده من الغرق بجازان

وثق مقطع فيديو بطولة شاب سعودي وشقيقته الممرضة، لحظة قيامهما بإنقاذ طفل ووالده من الغرق في شاطئ جازان الجنوبي، أثناء ممارستهما السباحة أمس، الإثنين.

وأظهر المقطع الذي التقطته عدسة أحد المتنزهين بالشاطئ قيام الشاب رائد حكمي بإخراج الطفل من المياه فاقدًا للوعي، قبل أن تقوم شقيقته الممرضة التي تصادف وجودها معه لحظة الحادث، بإنعاشه، وإفاقته، قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وروى الشاب رائد حكمي لـ«عاجل» تفاصيل لحظة قيامه بإنقاذ الطفل ووالده قائلًا: « كنا في نزهة عائلية على شاطئ جازان الجنوبي مقابل الاستاد الرياضي، وبعد أن قضينا وقتًا ممتعًا، قررنا مغادرة المكان والتوجه للمنزل، وخلال السير للسيارة طلب مني شخص الاتصال بحرس الحدود والإسعاف لإنقاذ أب وطفله من الغرق».

وتابع الشاب حكمي: « ذهبت مسرعًا إلى سيارتي للاتصال إلا أنني لم أستطع فتح هاتفي بسبب ما رأته عيناي من هول الموقف حيث الأب يصارع الأمواج لإنقاذ ابنه».

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واستطرد حكمي: «قمت بإعطاء هاتفي لفتاة كانت موجودة وركضت إلى داخل البحر؛ حيث كان الطفل في مرحلة الإغماء، فقمت بإلقاء طوق النجاة للأب وحمل الطفل للشاطئ ووضعه على الرمال؛ لتقوم شقيقتي الممرضة بإجراء الاسعافات الأولية وعمل التنفس الرئوي للطفل حتى عاد لوعيه، وجعلها الله سببًا في إنقاذه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وكان حرس الحدود بجازان، قد نبه إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن الخطر في الشواطئ غير المخصصة للسباحة، والالتزام بتوجيهات السلامة البحرية والمدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ والتي تحدد الأماكن المخصصة للسباحة.

ونبهت قيادة حرس الحدود إلى ضرورة الانتباه للأطفال من أسرهم والحرص على ارتداء سترات النجاة أثناء السباحة تجنبًا لحالات الغرق، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتلقي المساعدات في الوقت المناسب.