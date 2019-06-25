2019-06-25

حالة طوارئ في سامسونج استعدادًا لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

استعدادًا لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة لكوريا الجنوبية، قال لي جاي يونج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، إنها تستعد لعقد اجتماع مهم مع ولي العهد، وذلك من خلال استعراض وفحص مشاريع الشركات التابعة لسامسونج في الشرق الأوسط.

مأدبة غداء

وأكدت تقارير إعلامية كورية، أنه من المتوقع أن يحضر يونج، بصفته الزعيم الفعلي لأكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية، مأدبة غداء يقيمها الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لولي العهد الأمير في تشيونغ وا داي “البيت الأزرق”، وهو مقر الرئاسة في العاصمة سيول يوم الأربعاء.

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي دعوة العديد من رؤساء وقادة الشركات الكورية الجنوبية الكبرى، إلى الحفل الذي سيُقام لولي العهد في أول أيام زيارته لكوريا الجنوبية، والتي تبدأ غدًا الأربعاء.

استعدادات خاصة

Advertisements

ويعقد نائب مدير سامسونج في الوقت الحالي العديد من الاجتماعات التحضيرية مع رئيسي الفرع الهندسي للشركة وسامسونج C&T، وذلك أثناء زيارته لمقر الشركات التابعة في جنوب شرق سيول.

وقال لي خلال الاجتماع إن سامسونج بحاجة إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تتفوق فيها والتي تتوافق أيضًا مع خطط الأعمال المستقبلية لدول الشرق الأوسط، ويجب أن تسعى على الفور إلى اتخاذ تدابير تعاونية.

وأضاف: “لتحقيق هذه الفرص، نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق”.

وناقش لي إستراتيجيات الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لشركة سامسونج الهندسية، وذلك خلال الاجتماعات التي استمرت ساعات طويلة، وذلك استعدادًا لزيارة ولي العهد.

وتشارك شركة سامسونج C&Tفي مشروع مترو الرياض الجاري، والذي من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2020، ويشمل إنشاء ستة خطوط سكك حديدية بطول 176 كيلومتراً.