شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 25 معرضاً للتعريف بخدمتي «الثابتة» و«حسابي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء أول أمس، معارضها المصغرة التعريفية بخدمتين جديدتين في كبريات الأسواق التجارية في المملكة، وذلك امتداداً لحملتها التعريفية بخدماتها الجديدة على مستوى المملكة.

وعلى امتداد شهر كامل، سيجد رواد 25 من كبريات المراكز التجارية في مدن المملكة المختلفة أكشاكاً يتعرفون من خلالها عن كثب على خدمتي «الفاتورة الثابتة» و«حسابي» من «السعودية للكهرباء». وتحتوي المعارض المصغرة التي يبدأ عملها اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً على شاشات يعرض عليها فيلمان عن خدمتي «حسابي» و«الفاتورة الثابتة»، كما يحتوي كل كشك على أربعة حواسيب يمكن من خلالها للزوار التسجيل في الخدمتين فوراً، مستعينين بالكتيبات التعريفية التي توزع عليهم هناك. أما الراغبين في التسجيل عن طريق هواتفهم الذكية أو تصفح موقع الشركة بين يديهم فسيجدون تحت تصرفهم بنقطة اتصال بالإنترنت لاسلكية ومفتوحة.

كما يتواجد فريق من منسوبي مكاتب خدمات المشتركين في كل جناح للشرح والتعريف بالخدمات ومساعدة المشتركين على التسجيل بهذه الخدمات. وسيجد رواد كل من «النخيل مول» و «غرناطة مول» و «الحياة مول» و «السلام مول» و «العثيم مول» بحي النسيم وسوقي «القصر» و «بانوراما» في العاصمة ما يحتاجونه من معلومات ومساعدة عن الخدمتين. وسيجد أهل جدة وزوارها الشيء ذاته في كل من رد سي مول«و»العرب مول«و»السلام مول«.

أما في المنطقة الشرقية فسيجد رواد ممثلي الشركة في «الراشد مول» بالخبر، إضافة إلى «الظهران مول» و «الجبيل مول». أما في بقية مناطق المملكة فالمستفيدون من خدمات الشركة على موعد معها في «عسير مول»، و«الغنيم مول»، و«جوري مول» بالطائف، و«سلمى مول» بحائل، و«تبوك الحكير مول»، و«مكة مول»، و«عرعر مول، و»كادي مول«بجيزان، و»النور مول« بالمدينة المنورة، و»الاحساء مول«، و»الجوف بلازا«، و»النخيل مول بريدة».