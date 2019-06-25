شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 3 عمال في انهيار مبنى تحت الإنشاء بـ «ينبع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

توفي عاملان وأصيب أخر بعد احتجازهم في حادثة انهيار مبنى تحت الإنشاء بحي البندر في محافظة ينبع. وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني عن حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء مكون من دورين وملحق مقام من الكمرات الحديدية والحوائط الخرسانية الحاملة ومسقوف من الزنك والخرسانة المسلحة، بحي البندر بمحافظة ينبع، واحتجاز ثلاثة عمال أسفل المبنى المنهار تحت الأنقاض.

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وأفاد بأنه تم توجيه فرق الدفاع المدني وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات وفرقة مساندة من إدارة بدر للموقع تساندها فرق من بلدية ينبع و الأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع والصحة و الهلال الأحمر والمرور و الدوريات الأمنية وبعض الشركات الصناعية.

وأوضح أن الفرق عملت على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية وتم إخراج شخص مصاب من الجنسية الباكستانية وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام، وعند الساعة الـ 20:30 تم العثور على أحد المحتجزين بعد إزالة جزء من الأنقاض متوفياً من الجنسية باكستانية، يبلغ من العمر 46 عاماً،كما أنه تمت عمليه البحث ورفع الأنقاض عن المحتجز الآخر حيث تم إخراجه من تحت الانقاض عند الساعة 2:00 صباحاً متوفيًا من الجنسية المصرية.

وقال العميد الجهني إنه جرى تأمين السلامة في الموقع، كما تم الرفع لمحافظ ينبع بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء في إجراءات التحقيق وتسلم الموقع.