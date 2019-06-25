الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1440 “الكترونيا” برقم الحساب ورقم الهوية se.com.sa...

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية وطرق دفع الفواتير الكترونيا، حيث أتاحت شركة الكهرباء السعودية رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية عبر موقعها الالكتروني منذ عدة أشهر، ومنذ إعلانها عن خدمة الفاتورة الالكترونية أهابت المواطنون السعوديون بضرورة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني للشركة حتى يتسنى للمواطن التعرف على الفاتوره الإلكترونية بسهولة ويسر دون عناء، ونرفق الرابط المباشر للاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الحساب الخاص بالمشترك أو رقم العداد إلكترونيا من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء.

ويعد شهر يونيو الحالي هو الشهر السادس من العام 2019 الذي يتم التعامل فيه من خلال الفاتورة الالكترونيه وليس الفاتورة الورقية التي كانت تكلف السعودية أموال باهظة لإصدارها،والتي كانت محاولة للتوفير والتطوير أيضا، والتي لاقت إعجاب الكثير من الشعب السعودي لتوفيرها في الوقت للمواطن السعودي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

على الرغم من أن الفاتورة الالكترونية أصبحت هي وسيلة التعرف على فاتورة الكهرباء، الا أنه مازال هناك من لا يعرف طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونياً، لذا نقدم شرح تفصيلي لطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية بالتفصيل وبالخطوات:

الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء se.com.sa .

se.com.sa . كتابة رقم الحساب للمشترك بالفعل على موقع الشركة.

ثم إدخال الرمز المرئي الموجود بالمربع أمامك.

الضغط على كلمة عرض.

ومن ثم تظهر لك فاتورة الكهرباء السعودية وموعد السداد وكل ما يخص فاتورتك الالكترونية.

أما عن طريقة الاشتراك في خدمة الفاتورة الرقمية إلكترونيا، بعد تسجيل دخول الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية، يتم الضغط على كلمة خدمات الفواتير، لتظهر لك صفحة باسم خدمة الفاتورة الالكترونية، قم عندها بملء الخانات الموجودة أدناه، وهي رقم الحساب الخاص بك، ثم البريد الالكتروني، واختر اللغة، ثم أخيرا يتم الضغط على خيار تسجيل لتصلك رسالة على البريد الالكتروني بالتفاصيل.

التسجيل في برنامج تيسير لسداد فواتير الكهرباء هو أحدث الخدمات الالكترونية المطروحة من شركة الكهربا السعودية تيسيراً على المواطنين لتقسيط الفواتير وتسهيل السداد للمشتركين، عقب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الفاتورة أو العداد.

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