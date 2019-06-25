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قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن من المقرر أن يجري الرئيس دونالد ترامب؛ اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أن ترامب؛ سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال إن ترامب؛ سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.
الرئيس الأمريكي يلتقي ولي العهد بقمة العشرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن من المقرر أن يجري الرئيس دونالد ترامب؛ اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أن ترامب؛ سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال إن ترامب؛ سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:39 AM
المنعقدة في اليابان هذا الأسبوع .. والملف الإيراني حاضر
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن من المقرر أن يجري الرئيس دونالد ترامب؛ اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أن ترامب؛ سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال إن ترامب؛ سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.
، الرئيس الأمريكي يلتقي ولي العهد بقمة العشرين ،
المصدر : الخليج 365
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