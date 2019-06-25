بعد القبض على متورط في خطفه.. مفاجأة للجهات الأمنية في الطائف عن مصير “مفقود الحوية” توفيق العتيبي

ألقت الجهات الأمنية في محافظة الطائف، القبض على شخص يُشتبه في تورطه بقتل مفقود الحوية، الشاب توفيق العتيبي، والذي اختطف بعد خروجه من منزله فجر الخميس الماضي. وبحسب “سبق”، أفاد المشتبه في قتل المفقود “توفيق العالي” خلال التحقيقات معه، بأن جثته موجودة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهي الأقرب للطائف من جهة الشمال بعد مركز المحاني.

بحث مكثف

وعلى ضوء هذه المعلومات، توجهت فرق من الشرطة والبحث الجنائي بالطائف، كذلك عدد من منسوبي فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ إلى محافظة مهد الذهب وفقًا لما أفاد به المُشتبه به والذي كان مرافقًا لهم. وبدأت مهام البحث في المنطقة وتحديدًا ما بين محافظة الذهب وقرية السويرقية التابعة لها، ولم يتم العثور على جثة المفقود حتى الآن، ويعتقد أنه أضاع مكانها.

طائرة للبحث

وانضم عناصر من شرطة مهد الذهب ومخفر حفر كشب التابع للطائف إلى فرق البحث، فيما سيتم استكمال مجريات البحث غدًا الثلاثاء، فيما طالبت عائلة المفقود بمشاركة طائرة الأمن العام في مهام البحث كون المنطقة جبلية ووعرة. وسبق أن عثرت الجهات الأمنية في الطائف على مركبة المفقود “توفيق العالي” واقفةً خلف مبنى حكومي شمال المحافظة، ووجدت حولها آثار دماء وسحب وعراك. يشار إلى أن الشاب المفقود “توفيق” البالغ من العمر 19 عامًا، كان قد خرج من المنزل في الحوية فجر الخميس مستقلاً مركبته، ولم يعد للمنزل كعادته، وعند الاتصال به لا يرد على هاتفه حتى أن سُجل مفقودًا.