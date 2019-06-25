شاهد: صور ولي العهد مع المواطنين والمقيمين على كورنيش جدة

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حرص عدد من المواطنون والمقيمون على التقاط الصور مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كورنيش جدة.
وأظهرت الصور، عفوية سمو ولي العهد مع المواطنين خلال زيارته أمس الإثنين لجدة.
كما ظهر ولي العهد وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي في أحد مطاعم جدة، وكذلك التقط ” سيلفي ” مع أحد الأطفال الذي أصرّ على التصوير معه.
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