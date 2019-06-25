بالصور.. المساجد المرشحة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

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اختارت الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد قائمة من المساجد في العديد من الدول العربية والإسلامية، للتنافس على الجائزة في دورتها الثالثة.

من الجدير بالذكر ان جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد بدأت دورتها الأولى في العام 2011 و التي كانت موجهة لإختيار أفضل التصاميم المعمارية للمساجد في المملكة العربية السعودية و في الدورة الثانية التي بدأت في العام 2014 كانت موجهة لإختيار أفضل التصاميم المعمارية للمساجد في دول الخليج العربية و التي انتهت في العام 2017 ، و أما الدورة الحالية و هي الثالثة فهي بدأت في العام 2017 و هي موجهة للدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة في العالم وبناء عليه اختارت لجنة التحكيم الدولية التي قامت بتعيينها الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد القائمة القصيرة من المساجد في يناير 2019 خلال اجتماعها الأول بمقر الإتحاد الدولي للمعماريين في باريس و قد تنافس على القائمة القصيرة 201 مسجدا من العديد من الدول العربية والإسلامية للتنافس على الجائزة في دورتها الثالثة.

هذا وقد صرح الأستاذ الدكتور مشاري النعيم الأمين العام للجائزة في وقت سابق أن اختيار هذه المشاريع أعتمد على معايير وعناصر مختلفة..، يأتي في مقدمتها العنصر المعماري من ناحية الجمال والأصالة في التصميم والحلول المعمارية المبتكرة، ثانيها العنصر التخطيطي أي مدى ارتباط المسجد بالمجتمع و دوره بالتنمية المجتمعية،وقدرة هذه المساجد على التعبير عن الأفكار المستقبلية التي يحتاجها المسجد.و كما كان للعنصر الاقتصادي والذي يعني بمدى توافق الحلول المعمارية مع الكلفة الاقتصادية عاملا مهما في منظومة التقييم إضافة للعامل البيئي أي مراعاة المبنى لمعايير العمارة الخضراء و الطاقة، وأخيراً العنصر الإنساني..، وهو مدى توافقه مع متطلبات المجتمع و ذوي الاحتياجات الخاصة.

و بحسب البرنامج الزمني للدورة الثالثة من الجائزة، أوضح الأمين العام بأن لجنة التحكيم الدولية ستعقد جلستها الأخيرة خلال شهر نوفمبر 2019 المقبل في العاصمة الماليزية “كوالالمبور” و ذلك لإختيار المساجد الفائزة بجوائز الدورة الثالثة ، بحيث سيتم إختيار المساجد الفائزة بناء على تقارير فنية سيعدها معماريون متخصصون بعد زيارتهم للمساجد و دراسة وضعها المعماري و العمراني و المجتمعي و مقابلة المعماريون الذين قامو بتصميمها.

يذكر أن اللجنة ستعلن المشاريع الفائزة بجوائز عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد للدورة الثالثة، في احتفال بالعاصمة الرياض في مارس 2020 .

وفيما يلي القائمة القصيرة المرشحة للجائزة:

الشيشان, أرجون: مسجد أرجون

ايران, طهران: مسجد الامام رضا

اندونيسيا, جافا: المسجد الكبير

أوزباكستان, طشقند : مسجد مينور

الاردن, عمان: مسجد الملك حسين بن طلال

كازاخستان, أستانا: مسجد زهرة الله

اندونيسيا,بادنغ: مسجد غرب صومطرة الكبير

ايران,طهران:مسجد ولي العصر

الجزائر, وهران: مسجد توسيالي وهران

اندونيسيا,جافا:مسجد الاسرياد

اندونيسيا,جافا: مسجد السفر

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بنغلاديش, شيتاغونغ: مسجد شندغوان

اندونيسيا, لامبونغ: مسجد بيتوالصبور

بنغلاديش, نارشيندي: مسجد موهوربارا

تركيا, اسطنبول: مسجد سنجقلار

بنغلاديش, كيرانيجانغ: المسجد الأحمر

لبنان, مختارة: مسجد أمير شكيب أرسلان

بنغلاديش, دكا: مسجد بيت الروف

بنغلاديش, هاليشهر: المسجد الخرساني

السعودية,الرياض: مسجد مركز الملك عبدالله المالي

تركيا, أنقرة: مسجد موغن غولو

السودان,الخرطوم: قاعة الصلاة بالخرطوم

مصر, سوهاج: مسجد باصونة

ماليزيا, جوهور: مسجد سوراو نوسا ادامان



