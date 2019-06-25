إنرجايزر تستعد لطرح هاتفها الأسطورة .. أسبوع عمل بدون شحن

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أعلنت شركة إنرجايزر الأمريكية عن استعدادها لطرح إصدار جديد من هاتفها الأسطورة المزود بأكبر بطارية في العالم.

ويتيح الهاتف الأسطورة الجديد العمل لأكثر من أسبوع متواصل، قبل أن يحتاج إلى الشحن مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الهاتف الأسطورة الذي يحمل اسم E12 يعمل ببطارية قدرتها 18 ألف ميللي أمبير/ساعة، والتي تعد أقوى بطارية في العالم.

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وتابعت التقارير أن هاتف إنرجايزر الأسطورة الجديد يمكنه العمل لأكثر من أسبوع مع أقصى طاقة استخدام، بفضل البطارية الخارقة التي يضمها.

أما عن مميزات الهاتف الأسطورة الذكي الجديد، فهو يأتي بمواصفات متوسطة، حيث إن سعره لا يتجاوز الـ 12 يورو، وقد تم تزويده بكاميرا أمامية وأخرى خلفية،بدقة تصوير VGA، بالإضافة إلى مصباح من نوع LED في أعلى الهاتف.

كما أن الهاتف الأسطورة E2 الجديد يتمتع بوزنه الخفيف، الذي لا يتجاوز 91 جرامًا، كما أنه عرضه يبلغ 50 ميلليمترًا.

وزودت شركة إنرجايزر هاتفها الأسطورة الجديد بشريحة اتصالات ثنائية..، بالإضافة إلى إمكانية دعمه ببطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 16 جيجابايت.

