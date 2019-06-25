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شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة، ممثلاً بالشؤون الإسعافية، في احتفالية افتتاح مهرجان صيف الباحة 40، برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمقام في مسرح القرية التراثية بمراوة.
وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عماد منسي الزهراني؛ بأن مشاركة الفرع جاءت بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني؛ بمسيرة لانطلاق صيف الباحة بدءاً من دوار الشهداء مروراً بمتنزه الأمير حسام بالقيم إلى غابة رغدان إلى موقع الاحتفال، وسط وجود القيادة الميدانية وخمس فرق إسعافية و25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.
تأتي مشاركة الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة ووجوده المستمر في كل الفعاليات.
بفرق اسعافية وتطوعية .. "هلال الباحة" يشارك في مهرجان الصيف الـ 40
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة، ممثلاً بالشؤون الإسعافية، في احتفالية افتتاح مهرجان صيف الباحة 40، برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمقام في مسرح القرية التراثية بمراوة.
وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عماد منسي الزهراني؛ بأن مشاركة الفرع جاءت بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني؛ بمسيرة لانطلاق صيف الباحة بدءاً من دوار الشهداء مروراً بمتنزه الأمير حسام بالقيم إلى غابة رغدان إلى موقع الاحتفال، وسط وجود القيادة الميدانية وخمس فرق إسعافية و25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.
تأتي مشاركة الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة ووجوده المستمر في كل الفعاليات.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:36 AM
انطلق بمسيرة .. ضمن جهود الهيئة الدائم والوجود المستمر بكل الفعاليات
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة، ممثلاً بالشؤون الإسعافية، في احتفالية افتتاح مهرجان صيف الباحة 40، برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمقام في مسرح القرية التراثية بمراوة.
وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عماد منسي الزهراني؛ بأن مشاركة الفرع جاءت بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني؛ بمسيرة لانطلاق صيف الباحة بدءاً من دوار الشهداء مروراً بمتنزه الأمير حسام بالقيم إلى غابة رغدان إلى موقع الاحتفال، وسط وجود القيادة الميدانية وخمس فرق إسعافية و25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.
تأتي مشاركة الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة ووجوده المستمر في كل الفعاليات.
، بفرق اسعافية وتطوعية .. "هلال الباحة" يشارك في مهرجان الصيف الـ 40 ،
المصدر : الخليج 365
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