خادم الحرمين يهنئ رؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول، شملت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، ورئيس سلوفينيا بوروت باهور بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ورئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات تهنئة لعدد من قادة الدول، شملت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، ورئيس سلوفينيا بوروت باهور بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ورئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لقادة الدول، ولحكومات وشعوب كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق، الصديقة اطراد التقدم والازدهار.

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