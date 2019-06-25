شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان لرئيس ومسؤولي الرياضة: ارفعوا اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببذل الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية وتطورها وفق أعلى المعايير، مؤكدا اهتمام الدولة بالرياضة والشباب.

وقال خلال استقباله في قصر السلام بجدة أمس (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص، «نحمد الله تعالى أن هيأ لهذا الوطن شباباً يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة».

وكان الجميع تشرف في بداية الاستقبال، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.