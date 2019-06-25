شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 3589 سلة غذائية وكرتون تمر في عدة محافظات يمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، حضرموت، أبين، حجة، مأرب، الخوخة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 46 سلة غذائية على النازحين من صعدة والمتضررين من السيول في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 276 نازحا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1408 كراتين تمر على النازحين والمتضررين في مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة ابين، استفاد من التوزيع 1408 أسرة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 150 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في قرى بني فائد والظهر بمديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 900 فرد.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 كرتون تمر على النازحين من محافظة عمران إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفادت منها 1500 أسرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 335 سلة غذائية على النازحين في مخيم العليلي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 335 أسرة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق قيسو وقبهو ومشرب بمديرية قلنسية في محافظة سقطرى، يستفيد منها 150 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة، وفي إطار المشاريع المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 345 مشروعاً.