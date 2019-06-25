شكرا لقرائتكم خبر عن عبث الأطفال يحرق منزلاً في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) أخمدت فرق الدفاع المدني في حائل اليوم (الاثنين)، حريقاً اندلع في منزل بحي العزيزية، بسبب عبث الأطفال بالولاعات. وأكد الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.



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