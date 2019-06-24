التحالف ينشر فيديو تدمير طائرة إيرانية مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

عرَضَ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فيديو يوثِّق لحظة استهداف طائرة إيرانية مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من طهران.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت الطائرة الإيرانية «شاهد 129» في الأجواء اليمنية، بعد أن تم رصدها، وهذا ما يثبت تهريب قدرات نوعية للميليشيات الحوثية الانقلابية، فيما يتم تدمير تلك الطائرات قبل وصولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

ونوه المالكي برصد إحدى طائرات الميليشيات الانقلابية الحوثية التي تم تهريبها من قبل النظام الإيراني من نوع أبابيل، وتم اعتراضها وتدميرها فوق محافظة صعدة ، مشيرًا إلى تطابق عملية الرصد والاستهداف من قبل قوات التحالف وتدمير الطائرة فوق محافظة عمران.

وأشار إلى متابعة التحالف جميع الطائرات الحوثية واعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أو قوات الدفاع الجوي اليمني أو قوات التحالف، سواء في المجال الجوي للجمهورية اليمنية أو عند دخول تلك الطائرات المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

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وعرض المالكي تحليل خبراء التحالف أحد المقذوفات التي استخدمتها الميليشيات في هجومين، وبيَّن أن مصدر تصنيعها واحد، عارضًا تحليل صاروخ كروز مواصفاته الفنية كبيرة ليس بإمكانات بدائية، بل من صناعة القوة الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني؛ حيث هُرِّب من إيران بعد شهر أكتوبر من عام 2018؛ ما يثبت دعم النظام الإيراني الميليشيات الإرهابية.

وتابع أنه ثبت محاولة استهداف التجارة العالمية باستخدام القوارب المفخخة والسريعة، منوهًا بأنه بعد استهداف مطار أبها الدولي تم شن عملية عسكرية ردًّا على ذلك، وأُعلن عن تفاصيلها، عارضًا رصد التحالف واستهدافه معمل تصنيع طائرات بدون طائرات، فضلًا عن رصده وجود خبراء أجانب من دول إقليمية لتفخيخ تلك الطائرات في موقع آخر.

واستكمل المالكي أن الميليشيات مزودة بقدرات نوعية من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وقوارب مفخخة (...) وأنه تم استهداف معسكر تدريبي للميليشيات الإرهابية في منطقة زمار اليمنية، فضلًا عن منظومة اتصالات ومجمع مخازن يتبعها.