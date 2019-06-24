- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير الخزانة الأمريكي يعلن تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الخزانة الأمريكي يعلن تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات
متابعات الخليج 365 - واس
أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضمن فرض عقوبات صارمة على إيران، سيجمد أصولًا إيرانية بمليارات الدولارات، مما يزيد الضغط على إيران.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تركز على حرمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من الوسائل المالية، كما أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلًا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.
وأفاد منوتشين بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة الأسبوع الماضي، لكنه جاء ردًا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في منطقة الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي يعلن تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.