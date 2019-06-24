، دوريات الامن تقبض على شخصين تخصصا في جرائم سلب العمالة.. وسيارتين مسروقتين بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض ، اليوم في القبض على شخصين بحوزتهما سيارتين مسروقة امتهنوا عمليات سلب العمالة وسرقة من محلات تجارية ومحطات للوقود وقد سلما لجهة الاختصاص.

يشار الى ان دوريات الامن وبتوجيهات "الامن العام" تبذل جهود كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها .