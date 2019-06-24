دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السفير الأمريكي بالرياض يدين الهجوم على مطار أبها: «عمل جبان»

أدان السفير الأمريكي في السعودية، جون أبي زيد اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي «الجبان» الذي استهدف مطار أبها، بواسطة طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال السفير أبي زيد (عبر بيان): إن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي. مضيفًا «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنَّى الشفاء العاجل للمصابين».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، امس الأحد، أن الهجوم الإرهابي على مطار أبها أدَّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية).

وأوضح العقيد المالكي، أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان، كما تضرَّر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

يذكر أن الحركة الجوية عادت إلى طبيعتها بمطار أبها الدولي، بعد نصف ساعة من تعرُّضه لهجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.