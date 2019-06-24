خطوات استخدام تطبيق «تأكد» للتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة

يهدف تطبيق «تأكد» إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها أجهزة التكييف.

ويعمل التطبيق -الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة- باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية؛ هي: «علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات، والإطارات، والإنارة»، وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع «QR» في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته.

وإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرةً، فيمكن مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرةً، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز «QR» متوافرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، فيُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار على منصتي التشغيل نفسهما «بلاغ تجاري» للإبلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ إلى هيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.