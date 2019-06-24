شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: رصد عدة طائرات مُسيرة إيرانية الصُنع في الأجواء اليمنية وتدميرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم رصد عدة طائرات مسيرة إيرانية الصُنع في الأجواء اليمنية وتدميرها، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يُزوِّد المليشيات الحوثية بقدرات نوعية لاستهداف المملكة.

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وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين) في الرياض: «إن المليشيات الحوثية التابعة لإيران تتعمد استهداف المطارات المدنية والأماكن المقدسة، في تصعيد يُعبِّر عن حالة الإحباط والإفلاس، ويُقوِّض اتفاق ستوكهولم».

وكشف المالكي أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع «كروز يا علي» الإيراني، لافتاً إلى أنه جرى استهداف معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية. وأضاف: «المليشيات الحوثية تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة، وحرصنا في استهدافنا لمواقع التفخيخ على تحييد المدنيين».

وبين متحدث التحالف، أنه تم البدء في صرف المساعدات الطوعية للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن، وتم تعويض 116 حالة للمتضررين.