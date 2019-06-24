بالصور.. الملك للقيادات الرياضية: ارفعوا اسم السعودية عاليًا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بن عبد العزيز، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- وحمد الملك سلمان الله تعالى أن هيَّأ لهذا الوطن شبابًا يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة.

وأشار- رعاه الله- خلال الاستقبال، إلى اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا في مختلف المشاركات الرياضية وتطورها وفق أعلى المعايير.

حضر الاستقبال، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

والأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.