السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها وتؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:22 مساءً, 24 يونيو 2019 م المناطق - واس أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 يونيو 2019 ، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 21 مدنياً من جنسيات متعددة بإصابات مختلفة .

وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في بيان له اليوم : “إن المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة والمقدسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة”.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد أمن وسلامة الطيران المدني.

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