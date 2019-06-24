السعودية | البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على مطار أبها

شكرا لقرائتكم البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي أمس الأحد 32 يونيو/ حزيران، وأسفر عن وفاة مقيم سوري، وإصابة 21 مدنيا.

وفي بيان قال الدكتور السلمي: "إن تعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل متكرر يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، لافتا إلى ضرورة تصنيفها كجماعة إرهابية، مضيفا: "وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في 19 يونيو/ حزيران الجاري".

كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هجماتها المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد على تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.