تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار رعدية ورياح نشطة

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمندق, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.