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ترامب: قضية خاشقجي خضعت لتحقيق دقيق بالفعل

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ترامب: قضية خاشقجي خضعت لتحقيق دقيق بالفعل دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: قضية خضعت لتحقيق دقيق بالفعل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، خضعت لتحقيق مكثف بالفعل.

جاء ذلك خلال مقابلة للرئيس الأمريكي مع قناة «إن. بي. سي» الأمريكية.

وأشار ترامب، إلى أن عملية التحقيق تمت بشكل دقيق بالفعل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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