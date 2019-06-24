دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: قضية ترامب: قضية خاشقجي خضعت لتحقيق دقيق بالفعل أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، خضعت لتحقيق مكثف بالفعل. جاء ذلك خلال مقابلة للرئيس الأمريكي مع قناة «إن. بي. سي» الأمريكية. وأشار ترامب، إلى أن عملية التحقيق تمت بشكل دقيق بالفعل. شاهد أيضًا استثمار "ضخم" في صفقة القرن فيديو من BBC Arabic انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أول ظهور لعمر البشير منذ عزله ظهر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير علنا للمرة الأولى منذ الإطاحة به بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه. بي بي سي

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