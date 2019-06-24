النقد تدشن المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال.. هذه أهدافها

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال “منصة إيصال” التي طورتها المدفوعات السعودية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الهدف من المنصة هو توفير المزيد من الحلول الرقمية التي ستسهم في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية، من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وإتاحة دفعها إلكترونيًاً.

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وأضافت أن تصميم المنصة جاء لتكون عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، عبر تقديم مزايا تُسهّل على المنشآت عمليات إدارة الفواتير والمدفوعات وإمكانيةِ عرضِ تفاصيل الفواتير، وملخص العمليات، وتتبع حالة دفع الفواتير، ومطابقة العمليات وتسوية المبالغ المحصلة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متكاملة.

وأشارت المؤسسة إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويقوم على عدة ركائز في مقدمتها العمل على رفع نسبة المعاملات غير النقدية، مبيناً أن المنصة ستساعد في الحد من مخاطر التحصيل النقدي وخفض تكاليفه، وضمان دقة رصد التدفقات المالية إلى الجهات الحكومية وأغراض المالية العامة.