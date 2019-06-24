تطبيق اللانشر الجديد Shade يَمدُّ هاتفك الذكي بمزايا إضافية مفيدة

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ليس هناك أي نقص فيما يتعلق بتطبيقات اللانشر “واجهات التشغيل” على متجر قوقل بلاي، ومع ذلك دائمًا هناك الجديد.

وأحدث هذه التطبيقات في هذا المجال، هو تطبيق Shade الذي بالمناسبة هو من تطوير نفس مُطوّر التطبيق الآخر والغني عن التعريف Rootless Launcher.

فيما يخص هذا اللانشر، فلديه فقط الميزات التي تَهُم أي مستخدم، دون تكديس لميزات موجودة أصلا في الواجهة الافتراضية، وعلى شكل نقاط مختصرة إليك ما يُقدّمه التطبيق لكم:

مع لانشر Shade ستتمكن من الاختيار من بين العديد من حزم الأيقونات الشائعة لتخصيص شاشتك الرئيسية، بما في ذلك رموز التكيّف.

هناك ويدجت من على الشاشة الأولى للانشر، ومعه ستقرأ أهم إشعاراتك والتي يتم تضمينها بشكل ذكي.

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وعند تشغيل الموسيقى، يمكنك التحكم فيها عن طريق النقر على الويدجت الخاص بها، حيث اضغط مرة واحدة للإيقاف المؤقت، ومرتين للتخطي، وثلاث مرات للإرجاع.

يدعم هذا اللانشر موجز لأهم الأخبار، وذلك بالسحب لأقصى صفحات اللانشر لليمين.

عندما تشعر بالملل من سمات أندرويد الافتراضية، فهناك العديد من السمات المخصصة للاختيار من بينها في قائمة إعدادات اللانشر.

الاختيار إذا كنت تريد 4 أو 5 أو 6 أعمدة على شاشتك الرئيسية، أو دع اللانشر يقرر بناءً على حجم هاتفك.

يدعم لانشر Shade ميزة اختصارات التطبيقات.

ميزة متقدمة، وهي دعم اللانشر لـ QuickSwitch، وذلك للمستخدمين ذو صلاحيات الروت والذين يعملون على إصدار أندرويد 9.0 فأحدث.

أخيرًا تطبيق Shade متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر قوقل بلاي، ولا يتضمن أي إعلانات مزعجة أو حتى مشتريات داخلية، على أن يدعم أندرويد 5.0 فأحدث.

وإن كنت بحاجة إلى تجربة المزيد من اللانشرات الجديدة فهناك لانشر Lawnchair الذي يوفّر لك ميزات لانشر بيكسل.

كذلك لانشر Poco Launcher ذا المصدر المفتوح، وأخيرًا وليس آخر لانشر Niagara للوصول السريع للتطبيقات واستخدام الهاتف بيد واحدة.

