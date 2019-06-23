“حالاً” رابط “أبشر” لإعلان القبول على وظائف الدفاع المدني 1440 / أسماء...

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف علي الرتب العسكرية “عريف- جندي أول- جندي”، بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك حسب المؤهلات والشروط المطلوبة، ويتم التقديم عبر موقع “أبشر”للتوظيف، حيث يعتبر “أبشر” للتوظيف هو أحد منصات التقديم الإلكتروني للوظائف الحكومية، وهو معتمد بالمملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان اليوم عن أسماء المرشحين مبدئياً على وظيفة “عريف- جندي أول- جندي”.

ونحن من خلال موقعنا “عرب نيوز” نستعرض معكم موعد التسجيل علي وظائف الدفاع المدني 1440 هجرياً، والمؤهلات المطلوبة، وشروط التقدم على هذه الوظائف، حيث يوجد شروط عامة وشروط خاصة بكل وظيفة وموضحة بالإعلان أمام كل وظيفة، ومازال باب التقديم مفتوح على وظائف الدفاع المدني 1440 حتي غداً الخميس 25/9/1440 الساعة 10 صباحاً.

للتعرف على نتائج القبول بوظائف الدفاع المدني 1440

يمكنكم الآن التعرف على نتائج القبول على وظائف الدفاع المدني 1440 عبر بوابة التوظيف “أبشر“.

رابط التسجيل علي وظائف “الدفاع المدني 1440”

للتسجيل علي وظائف الدفاع المدني 1440 الدخول علي رابط موقع “أبشر للتوظيف“.

إختيار الوظيفة المعلن عنها.

الضغط علي بحث.

سيتم ظهور رقم الوظيفة المتاحة.

يتم الضغط علي اسم الوظيفة.

يتم عرض الشروط الخاصة بالوظيفة.

يتم التسجيل وتقديم الطلب.

كتابة البيانات الشخصية للمتقدم.

موعد التقديم علي وظائف “الدفاع المدني 1440”

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 21/9/1440 الساعة 10 صباحاً، وحتي يوم الخميس الموافق 25/9/1440 الساعة 10 صباحاً.

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الوظائف المعلن عنها “للدفاع المدني 1440”

الشروط الواجب توافرها للتقديم

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

الوظائف المعلنة للذكور فقط.

ألا يكون المتقدم متزوج بغير سعودية.

أن يكون حسن السمعة والسلوك.

عمر المتقدم بين 17-30 عام وقت التقديم علي الوظائف.

عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

تناسب الوزن مع الطول، علي أن لايقل الطول عن 168 سم.

الحصول علي المؤهل المطلوب لكل وظيفة بالإعلان.

إجتياز إختبارات القبول المعتمدة.

هذا ومازال باب التسجيل علي الوظائف المطلوبة مفتوح حتي يوم الخميس 25/9/1440 الساعة 10 صباحاً.