السعودية | الخطوط السعودية‬⁩: تغيير مسارات الطائرات إلى بعض الوجهات الآسيوية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية‬⁩: تغيير مسارات الطائرات إلى بعض الوجهات الآسيوية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:23 صباحًا, 23 يونيو 2019 م المناطق_الرياض غيرت ‏⁧‫الخطوط السعودية‬⁩ مسارات الطائرات إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني أكثر أمانا لسلامة الطيران .

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