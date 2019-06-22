الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية، تقوم هذه الخدمة بتوفير معلومات عن الاستحقاقات المالية الخاصة بالمواطن السعودي والتي يمكن الحصول عليها من هيئة التأمينات الاجتماعية بالسعودية ويمكن التأكد من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أو من عدمه عن طريق رقم الهوية أو السجل المدني.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

ويمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن الراتب من خلال موقع التأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق الدخول في موقع التأمينات الاجتماعية أونلاين ثم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم والرقم السري وبعد ذلك اختيار أيقونة الاستعلام عن الراتب ثم اختيار الوظيفة ثم الضغط علي أيقونة عرض وفي الأخير يتم إظهار المعلومات عن الراتب.

رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

ويمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن المستحقات خاصتهم في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن طريق الأتي:

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية، ثم الدخول علي الاستعلام عن مستحقات مالية ويمكن الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو برقم الحفيظة النقدية أو باسم المشترك المسجل أو اسم الأب واسم الجد واللقب وبعد الانتهاء من هذا الضغط علي كلمة بحث يتم علي الفور ظهور ما إذا كان لك مستحقات مالية يمكنك الحصول عليها أم لا.

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