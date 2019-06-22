تفاصيل تلقي الأمير محمد بن سلمان اتصالًا من ترامب

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، إلى جانب العمل معاً بما يكفل أمن وسلامة وحماية المنافذ البحرية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية..، والعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.





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