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بعد أن أعلنت مجموعة STC عن تدشينها رسميًا خدمة الجيل الخامس G5 تجاريًا بالسعودية كأول مشغل بالمملكة اضغط هنا للتأكد من موقعك هل مو من ضمن التغطية





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كانت هذه تفاصيل خبر افحص موقعك من STC هل هو مغطى شبكة 5G .. رابط الإستعلام #STC5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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