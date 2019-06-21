شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.
وقدٌم أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً وافياً لموقف السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان.
كما تناول الجبير الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبيٌن مدى عدم احترام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.
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