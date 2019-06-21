، "الصناعات العسكرية" تتوّج مشاركتها في "معرض باريس الجوي" بفرص شراكات إستراتيجية ،

محمد بن مسعود - الدمام - محافظ الهيئة حضر عدة اجتماعات مع عددٍ من قادة الشركات العالمية الرائدة

اختتم وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، زيارته إلى معرض باريس الجوي 2019م، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران والفضاء ويُقام في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 – 23 يونيو، حيث حضر المحافظ عدة اجتماعات إستراتيجية مع عددٍ من قادة الشركات العالمية الرائدة في مجال التصنيع العسكري المشاركة في المعرض.

وناقشت الاجتماعات الكثير من الموضوعات المهمة التي تصدرتها برامج توطين الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والأهمية التي تمثلها عملية التوطين ضمن برامج رؤية المملكة 2030 .

فيما التقى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مسؤولي وقادة كلٍ من: مجموعة "تاليس" (Thales Group)، و"إيرباص" (Airbus)، و"بوينق" للدفاع والفضاء والأمن (Boeing Defense, Space & Security)، و"لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin)، و"رايثيون" (Raytheon)، بالإضافة إلى هيئات حكومية وعدة شركات أخرى.

وأكد العوهلي أهمية تلك الاجتماعات التي عقدت على هامش فعاليات المعرض، مبيّنًا أن النتائج التي خلُصت إليها الاجتماعات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية كانت إيجابية ومثمرة.

وأشاد بالمشاركة السعودية في هذا المعرض الكبير والمتخصص، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه ضمن الشراكات التي أبرمت سيكون له دوره الكبير في دفع الخطط الإستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم، مؤكدًا أن تلك الشراكات ستُسهم في تطوير مجالات الصناعات العسكرية.

وكان محافظ الهيئة والوفد المرافق قد زاروا خلال وجودهم بفرنسا حوض صناعة السفن العسكرية التابع لمجموعة نافال في مدينة لوريان ووقفوا خلال الزيارة على الأنظمة الدفاعية البحرية واستمعوا إلى شرح مفصل عن النظم الدفاعية لمنصات الدفاعات البحرية التي تقوم بتصنيعها مجموعة نافال.

وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) من أجل توطين الصناعة وترسيخ الدور المهم للهيئة وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.