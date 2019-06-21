، لاعبو زيمبابوي يرفضون لعب المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رفض لاعبو منتخب زيمبابوي خوض المران الختامي قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 م وسط أنباء عن رفضهم للمشاركة في البطولة لعدم إيفاء الاتحاد ببرنامج المستحقات المتفق عليه قبل التوجه إلى القاهرة.
وكشفت تقارير صحفية مصرية أن لاعبي منتخب زيمبابوي رفضوا التوجه لخوض المران الختامي قبل مباراة الافتتاح أمام مصر والذي كان مقرراً أن يبدأ في السابعة مساءً.
وعقد اللاعبون جلسة مساء اليوم مع مسؤولي اتحاد الكرة الزيمبابوي في فندق إقامتهم وهددوا بعدم خوض مباراة مصر لدرجة أن بعضهم قام بالفعل بحجز تذاكر طيران للعودة إلى بلادهم.
كما اجتمع سفير زيمبابوي في القاهرة مع لاعبي منتخب بلاده من أجل حثهم على التراجع عن قرار عدم لعب مباراة الافتتاح والاستمرار في البطولة بصورة طبيعية.
ومن المقرر أن يخوض لاعبو زيمبابوي مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب مصر غداً الجمعة.
لاعبو زيمبابوي يرفضون لعب المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
رفض لاعبو منتخب زيمبابوي خوض المران الختامي قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 م وسط أنباء عن رفضهم للمشاركة في البطولة لعدم إيفاء الاتحاد ببرنامج المستحقات المتفق عليه قبل التوجه إلى القاهرة.
وكشفت تقارير صحفية مصرية أن لاعبي منتخب زيمبابوي رفضوا التوجه لخوض المران الختامي قبل مباراة الافتتاح أمام مصر والذي كان مقرراً أن يبدأ في السابعة مساءً.
وعقد اللاعبون جلسة مساء اليوم مع مسؤولي اتحاد الكرة الزيمبابوي في فندق إقامتهم وهددوا بعدم خوض مباراة مصر لدرجة أن بعضهم قام بالفعل بحجز تذاكر طيران للعودة إلى بلادهم.
كما اجتمع سفير زيمبابوي في القاهرة مع لاعبي منتخب بلاده من أجل حثهم على التراجع عن قرار عدم لعب مباراة الافتتاح والاستمرار في البطولة بصورة طبيعية.
ومن المقرر أن يخوض لاعبو زيمبابوي مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب مصر غداً الجمعة.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
11:33 PM
رفض لاعبو منتخب زيمبابوي خوض المران الختامي قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 م وسط أنباء عن رفضهم للمشاركة في البطولة لعدم إيفاء الاتحاد ببرنامج المستحقات المتفق عليه قبل التوجه إلى القاهرة.
وكشفت تقارير صحفية مصرية أن لاعبي منتخب زيمبابوي رفضوا التوجه لخوض المران الختامي قبل مباراة الافتتاح أمام مصر والذي كان مقرراً أن يبدأ في السابعة مساءً.
وعقد اللاعبون جلسة مساء اليوم مع مسؤولي اتحاد الكرة الزيمبابوي في فندق إقامتهم وهددوا بعدم خوض مباراة مصر لدرجة أن بعضهم قام بالفعل بحجز تذاكر طيران للعودة إلى بلادهم.
كما اجتمع سفير زيمبابوي في القاهرة مع لاعبي منتخب بلاده من أجل حثهم على التراجع عن قرار عدم لعب مباراة الافتتاح والاستمرار في البطولة بصورة طبيعية.
ومن المقرر أن يخوض لاعبو زيمبابوي مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب مصر غداً الجمعة.
، لاعبو زيمبابوي يرفضون لعب المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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