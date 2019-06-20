«العمل» تتخذ إجراءات بحق وافد مارَس الفصل التعسفي على الموظفين

أكَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أنَّها اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الشكوى ضد وافد يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الوزارة: إشارةً إلى ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من إحدى الجنسيات العربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات، فقد قامت الوزارة برصد الحالة، والشخوص على المنشأة للتأكُّد من صحة ما تمَّ تداوله حول فصل عددٍ من الموظفين السعوديين فصلًا تعسفيًا.

وأكدت الوزارة، أنَّ الفصل التعسفي يُعد مخالفًا لأحكام نظام العمل، واتضح من التحقيق الأولي وجود عددٍ من المخالفات على المنشأة، وتواصل الوزارة تحقيقاتها فيما تمَّ تداوله. وأهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات، وذلك عن طريق تطبيق «معًا للرصد» أو الاتصال بالرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.

وفي سياق ذي صلة، أكَّدت الوزارة أنَّ التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية مازال متاحًا، مشيرة إلى أهمية التسجيل قبل موعد الإقفال. ودعت الوزارة المستفيدين من ذوي الإعاقة، إلى المبادرة والتسجيل قبل إقفال التسجيل في السادس من ذي القعدة المقبل.

وتحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً في اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية، على متابعة كل أوجه الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة، ليصبحوا أفرادًا قادرين على خدمة ذواتهم والتكيف مع المجتمع .