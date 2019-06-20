طقس حار ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة.. الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إنَّ الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة، مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، غدًا الجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّه متوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير» تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة .

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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وفي وقت سابق اليوم، حذَّرت هيئة الأرصاد، من ارتفاعٍ وصفته بـ«الملموس» في درجات الحرارة غدًا الجمعة بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا بمحافظة جدة، حيث تقارب درجات الحرارة الـ50 درجة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاطٍ في الرياح السطحية.

وأضاف البيان أنّه من المحتمل أن تصل درجات الحرارة العظمى لما بين 47 و48 درجة، داعيًا لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا غدًا الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي.

وغرَّد الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّ غدًا الجمعة سيشهد أطول نهار وأقصر ليلة في السنة طبقًا للحسابات الفلكية.