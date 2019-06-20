السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل سفير أمريكا لدى المملكة



جدة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد .

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أمريكا لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار .

من جانبه أشاد السفير الأمريكي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولى العهد -حفظهما الله- , والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .

// انتهى //

18:35ت م

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