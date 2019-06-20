السعودية اليوم / 550 دارساً ودارسة يستفيدون من برامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

تواصل فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, برامجها وأنشطتها للدارسين والدارسات الذين وصل عددهم 550 دارساً ودارسةً في 26 مركزاً للبنين والبنات وسط تفاعل ودافعية وجدية مميزة.

وقدم المعلمون والمعلمات المشاركون جهوداً مميزة في تنفيذ البرامج المخصصة للدارسين والدارسات الذين أبدوا تفاعلاً ورغبة شديدة للتعلم, وكذلك مع البرامج الاجتماعية المصاحبة والأنشطة والمسابقات الثقافية المقدمة.

كما قدم القائمون على الحملة عددًا من الجوائز التحفيزية والتشجيعية التي لاقت استحسان الدارسين والدارسات وخلقت لديهم دافعية وإصراراً للتعلم.

بعد لك قام المدير التنفيذي للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة المكرمة خالد الحارثي, بتوزيع الهدايا العينية التحفيزية للدارسين بمراكز الحملة, ‏موجهاً شكره للدارسين على اهتمامهم ومثابرتهم.

فيما شاركت المديرة التنفيذية دلال اللحياني ببرامج مماثلة للدارسات, كما تم تقديم برامج مهارات حياتية للدارسات وبرامج أسرية واجتماعية وثقافية تخدمهن في حياتهن, إضافة للتدريب على إتقان قراءة سورة الفاتحة.

يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة شارك بإرسال فريق أطباء بيطريين لعرض شرح تفصيلي عن دور الوزارة وتقديم النصائح البيطرية المناسبة للدارسين.

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18:01ت م

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