أماكن الإرشاد الأكاديمي والتسجيل الإلكتروني للقبول في جامعة الشمالية

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - واس

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية أماكن الإرشاد الأكاديمي والإجابة على أسئلة الخريجين, إضافة إلى التسجيل الإلكتروني لمن لم يستطع، وذلك خلال مدة التقديم من 21 – 30 شوال للعام الحالي في كل من مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف.

وأوضحت الجامعة أن الأماكن في كل من مجمع عرعر مول التجاري بمدينة عرعر، والمكتبة المركزية بفرع الجامعة برفحاء بالنسبة للذكور، وللإناث في فرع عمادة القبول والتسجيل بشطر الطالبات بحي الخالدية برفحاء، وفي فرع الجامعة بمحافظة طريف في وحدة القبول والتسجيل التابعة لكلية العلوم والآداب بشطري الطلاب بالنسبة للذكور، والطالبات بالنسبة للإناث خلال الفترة الصباحية من الساعة “8 صباحًا حتى 2 ظهراً ” والفترة المسائية من الساعة “5 عصراً حتى 8 مساءً” طيلة فترة تفعيل القبول الجامعي على البوابة الإلكترونية.

وأكد عميد القبول والتسجيل الجامعة الدكتور شرف السفياني أن آخر موعد لقبول اختبارات القياس والتحصيلي للمتقدمين للقبول الجامعي لهذا العام هو شوال للعام الحالي ,لافتاً النظر أنه سيُرفض أي طلب للترشيح على القبول الجامعي بعد إغلاق بوابة القبول الإلكترونية في نهاية يوم الأربعاء 30شوال للعام الحالي.

وأشار أن العمادة تعمل على تحديث بيانات المتقدمين للجامعة ضمن هذه المدة وسيتم ترتيب درجاتهم ومطابقة المعلومات واتساق الدرجات الموزونة مع اختيارات الطالب واستكمال المرحلة الأولى من الترشيح الإلكتروني بشكل محوسب كليًا؛ بما يضمن حفظ حقوق جميع الطلبة المتقدمين وشفافية ومصداقية الترشيح للقبول الجامعي، مبينًا أن الأولوية ستكون للطلبة الذين استكملوا متطلبات الثانوية العامة بنجاح من سكان منطقة الحدود الشمالية، وأبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، وزوجة متابعات الخليج 365 السعودي التي لها أولاد منه في منطقة الحدود الشمالية.

ونوّه “السفياني” باهتمام الجامعة بتيسير إجراءات التقدم والترشيح للطلبة المرافقين لذويهم والعاملين لأداء واجبهم الوطني في الحد الجنوبي والمكلفين بأعمال خارج المنطقة، مؤكدًا على ضرورة متابعة الطالب لحسابه الإلكتروني الذي سجل به للقبول الجامعي بشكل دوري؛ لاستكمال إجراءات تثبيت القبول وتأكيده، وإلغاء قبوله من أي جامعة أخرى في حال حصوله على أكثر من فرصة قبول في جامعات المملكة.