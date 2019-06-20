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2019-06-20 إيران تأخذ المنطقة إلى المجهول .. أسعار النفط تقفز 5% بعد إسقاط الدرون الأمريكية متابعات الخليج 365 - متابعة ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 5% بسبب التطورات الجارية في المنطقة بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية عسكرية مسيرة بدون طيار فوق المياه الدولية في مضيق هرمز. وأعلنت الولايات المتحدة أنها سُترسل قطعاً بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية. Advertisements وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إيران ارتكبت خطأ كبيراً جداً بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة فوق المياه الدولية متوعداً بِردٍّ قاسٍ. وقال البيت الأبيض: إن القرار الأمريكي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيُتخذ خلال ساعات وذلك في الوقت الذي عقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع مسؤولي البنتاغون لبحث الرد على الهجوم الإيراني. وكان الجيش الأمريكي أعلن إسقاط إيران طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز MQ-4C Triton فوق مضيق هرمز.









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