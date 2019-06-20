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غرق طفل وانتشال آخر حالته حرجة في محائل
متابعات الخليج 365 - محائل
غرق طفل فيما نجح الدفاع المدني في إنقاذ آخر لكن حالته الصحية حرجة في محائل عسير.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها : باشر مدني محائل حادث غرق طفلين أحدهما 13 سنة متوفى -نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان- ، والآخر 14 سنة بحالة صحية حرجة ونُقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
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