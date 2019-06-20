شكرا لقرائتكم غرق طفل وانتشال آخر حالته حرجة في محائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-20 غرق طفل وانتشال آخر حالته حرجة في محائل متابعات الخليج 365 - محائل Advertisements غرق طفل فيما نجح الدفاع المدني في إنقاذ آخر لكن حالته الصحية حرجة في محائل عسير. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها : باشر مدني محائل حادث غرق طفلين أحدهما 13 سنة متوفى -نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان- ، والآخر 14 سنة بحالة صحية حرجة ونُقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرق طفل وانتشال آخر حالته حرجة في محائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.