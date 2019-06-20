- 1/2
- 2/2
أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (الخميس) قرارًا أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.
وأوضحت الوكالة أن "عبدالله" كان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم.
وأضافت أنه ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.
السودان.. "المجلس العسكري" يعفي النائب العامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (الخميس) قرارًا أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.
وأوضحت الوكالة أن "عبدالله" كان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم.
وأضافت أنه ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
04:34 PM
عيّن بدلاً عنه رئيس النيابة العامة بالخرطوم
أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (الخميس) قرارًا أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.
وأوضحت الوكالة أن "عبدالله" كان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم.
وأضافت أنه ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.
، السودان.. "المجلس العسكري" يعفي النائب العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. "المجلس العسكري" يعفي النائب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.